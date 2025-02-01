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Aydın'da Orman Yangınları ile Mücadele İçin Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor

Aydın'da Orman Yangınları ile Mücadele İçin Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor
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Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele konusunda kırsalda yaşayan vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla düzenlediği toplantılara devam ediyor. Orman İşletme Şefi Ali Üreden, Dağeymir Mahallesi'nde vatandaşlara yangın öncesi ve anında alınması gereken önlemleri anlattı.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele konusunda kırsalda yaşayan vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirme toplantılarına devam ederken, bu kapsamda Orman İşletme Şefi Ali Üreden kırsal Dağeymir Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nün orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele konusunda düzenlediği toplantılar, bölge halkının yangınlara karşı hazırlıklı olmasına ve afet durumlarında doğru adımları atmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda kırsal Dağeymir Mahallesi'nde Orman İşletme Şefi Ali Üreden tarafından vatandaşlar bilgilendirildi. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve orman yangınlarına karşı çevresel bilincin artırılması gerektiği vurgulandı. Üreden, yangınların sadece ormanları değil, aynı zamanda çevredeki yaşam alanlarını da tehdit ettiğini belirterek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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