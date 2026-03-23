Aydın'da Orman Haftası'nda fidanlar toprakla buluştu

Aydın'da düzenlenen Orman Haftası ve Dünya Meteoroloji Günü etkinliklerinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikimi yapıldı. Etkinlikte, doğa bilincinin artırılması ve orman varlığının korunmasına dikkat çekildi.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, doğa bilincinin artırılması ve orman varlığının korunmasına dikkat çekildi. Programa İşletme Müdürü Engin Evcin ile Meteoroloji Müdürü Cumhur Aykurt Çolakoğlu da katıldı. Etkinlikte öğrenciler ve kurum personeli, birlikte fidan dikerek doğaya katkı sağladı. Dikilen fidanlarla hem çevreye duyarlılık mesajı verildi hem de gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedeflendi. Yetkililer, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek vatandaşları doğayı koruma konusunda duyarlı olmaya davet etti. - AYDIN

