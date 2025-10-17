Aydın'da Okul Servis Araçlarına Denetim Gerçekleştirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde öğrencilerin huzur ve güvenliği için okul servis araçlarını denetledi.

Yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında yapılan uygulamalarda, Trafik Jandarması ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerinde denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, servis araçlarının evrak, emniyet kemeri, rehber personel ve güzergah izin belgeleri incelendi.

Ayrıca okul çevrelerinde bulunan işletmeler de kontrol edilerek, öğrencilerin güvenli ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler alındı.

Jandarma ekipleri, öğrenci taşımacılığında herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi için denetimlerin eğitim dönemi boyunca aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN