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Aydın'da Öğrenci Güvenliği İçin Denetimler Sürüyor

Aydın'da Öğrenci Güvenliği İçin Denetimler Sürüyor
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Aydın Valiliği koordinesinde, öğrencilerin güvenliği için oluşturulan ekipler okul çevrelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için güvenlik tedbirleri ve kontroller devam etmekte.

Aydın Valiliği koordinesinde öğrencilerin güvenliği için oluşturulan ekipler tarafından okul çevreleri aralıksız denetleniyor.

2024-25 eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenliğinin sağlanması hedefiyle okul çevrelerindeki denetimler aralıksız sürüyor. Aydın Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan ekipler, okullar ve çevrelerinde denetim gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çocuklarımız birinci önceliğimizdir. Bu kapsamda, 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından oluşturulan ekipler tarafından okullarımız ve çevresinde, güvenlik tedbirleri, denetimler ve kontroller tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımızın güvenliği için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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