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Aydın'da Motosiklet Sürücülerine Reflektör Yelek Denetimi

Aydın'da Motosiklet Sürücülerine Reflektör Yelek Denetimi
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Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine zorunlu reflektör yelek kullanımını denetleyerek, sürücüleri bu konuda bilgilendirdi. Denetimlerde reflektör yelek giymeyen sürücülere 993 TL ceza uygulanacağı belirtildi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklette reflektör yelek kullanımına yönelik denetim gerçekleştirirken, sürücüleri de zorunluluk konusunda bilgilendirdi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Bu çerçevede ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik Atatürk Kent Meydanı'ında denetim gerçekleştirdi. Akşamları trafikte görünürlüğü artırmak ve sürücülerin farkındalığını sağlamak amacıyla motosiklet kullanımında zorunlu hale getirilen reflektör yelek konularında yapılan denetimlerde, trafik ekipleri hem denetledi hem bilgilendirdi. Akşam motosiklet kullanımında reflektör yelek giymeyen sürücülere 993 TL cezai yaptırım uygulanacağı öğrenilirken, reflektör yelek giymediği tespit edilen sürücülere de ceza, araç plakası üzerinden de yazılabilecek. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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