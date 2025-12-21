Efeler'de Kur'an'a geçen minik öğrenciye anlamlı kutlama

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumaya geçen minik öğrenci için düzenlenen 'Kur'an'a Geçiş Programı' düzenlendi.

Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, Şube Müdürü Muhammet Yılmaz ile birlikte Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Baltaköy 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan minik öğrenci için düzenlenen programa katılan Müftü Coşkun, öğrenciyi tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Programda Kur'an kursu öğreticileri ile öğrenci velileri de hazır bulunurken, İlçe Müftüsü Coşkun yaptığı konuşmada küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ile tanışmanın önemine dikkat çekti. Coşkun, çocukların manevi değerlerle erken yaşta buluşmasının hem aile hem de toplum açısından büyük kazanım olduğunu belirterek, emek veren öğreticilere ve destek veren ailelere teşekkür etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yapılan dua ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN