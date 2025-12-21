Haberler

Efeler'de Kur'an'a geçen minik öğrenciye anlamlı kutlama

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen minik öğrenci için 'Kur'an'a Geçiş Programı' düzenlendi. Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, programa katılarak öğrenciye hediyeler verdi ve erken yaşta Kur'an'la tanışmanın önemini vurguladı.

Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, Şube Müdürü Muhammet Yılmaz ile birlikte Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Baltaköy 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan minik öğrenci için düzenlenen programa katılan Müftü Coşkun, öğrenciyi tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Programda Kur'an kursu öğreticileri ile öğrenci velileri de hazır bulunurken, İlçe Müftüsü Coşkun yaptığı konuşmada küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ile tanışmanın önemine dikkat çekti. Coşkun, çocukların manevi değerlerle erken yaşta buluşmasının hem aile hem de toplum açısından büyük kazanım olduğunu belirterek, emek veren öğreticilere ve destek veren ailelere teşekkür etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yapılan dua ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
