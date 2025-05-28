Aydın'da Matematik Öğretmeni Emin Ersöz Hayatını Kaybetti

Aydın'da Matematik Öğretmeni Emin Ersöz Hayatını Kaybetti
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Efeler ilçesinde matematik öğretmenliği yapan Emin Ersöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eğitim camiasını yasa boğan bu haber, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde matematik öğretmenliği yapan Emin Ersöz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Efeler ilçesinde bulunan Osman Yozgatlı Ortaokulu Matematik Öğretmeni Emin Ersöz bir süredir yaşadığı rahatsızlığa bağlı olarak hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Ersöz doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ersöz'ün ölüm haberi ailesi ve eğitim camiası başta olmak üzere tüm sevenlerini üzdü. Evli ve iki çocuk babası olan Ersöz'ün 28 Mayıs Çarşamba günü Kardeşköy Kazak Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kardeşköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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