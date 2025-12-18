Germencik'te liseli gençler polisliği tanıdı

Aydın'ın Germencik ilçesinde lise öğrencileriyle buluşarak Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis olma şartları ve meslek tanıtımı hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenlik bilincini artırmak ve moral motivasyonlarına katkı sağlamak amacıyla okul ziyareti gerçekleştirdi. Germencik ilçesinde bulunan Germencik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet teşkilatının her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla "Polis kimdir, ne iş yapar ve nasıl polis olunur" konularında öğrencileri bilgilendirdi. Etkinlik boyunca öğrenciler, polislerle sohbet ederek merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Konu ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Germencik Anadolu Lisesinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliğine katılım sağlanmış olup, 'Meslek Tanıtımı, Mesleğe Giriş, Başvuru Şartları ve Nasıl Polis Olunur?' konularında öğrencilerimize bilgilendirme yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN