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Aydın'da Kuvvetli Sağanak Yağışlar Bekleniyor

Aydın'da Kuvvetli Sağanak Yağışlar Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın'da önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak sağanak yağışlar konusunda uyarıda bulundu. 27 Nisan'dan itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Aydın genelinde önümüzdeki hafta boyunca sağanak yağışlar etkili olacak.

27 Nisan Pazar günü akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 28 Nisan Pazartesi günü doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlar sürecek. Salı günü ise iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri de Aydın genelinde kuvvetli sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise en yüksek 27, en düşük 13 derece olarak görülmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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