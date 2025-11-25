Haberler

Aydın'da Kilise İddiaları Mahallede Tedirginlik Yarattı

Aydın'ın Veysipaşa Mahallesi'nde tarihi camilerin ortasında kilise yapılacağına dair iddialar halkı endişelendiriyor. Mahalle sakinleri, İzmir Selçuk'tan gelen Katolik Kilisesi heyetinin alanda inceleme yaptığını bildirerek duruma tepki gösterdi. İddiaları doğrulamayan firmanın yetkilileri ise, arsaya 3 katlı bir bina inşa edileceğini açıkladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinin Veysipaşa Mahallesi'nde üç tarihi caminin ortasında bulunan alana kilise yapılacağı iddia edildi. İzmir Selçuk'tan gelen Katolik Kilisesi heyetinin alanda incelemeler yaptığını söyleyen mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Aydın'ın tarihi bölgesi Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde bulunan 35 numaralı arsaya kilise yapılacağı söylentileri halkı tedirgin etti. Bölgeye İzmir Selçuk Katolik Kilisesi'nden bir heyetin gelip inceleme yaptığını ifade eden mahalle sakinleri, "Burası Aydın'ın en eski yerleşim merkezi. ve alan öyle bir yerde ki şehrin tarihi camilerinin bulunduğu Cihanoğlu, Üveyspaşa ve Hasan Çelebi Camii'nin tam ortasında kalıyor. Buraya kilise yapılmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili imza kampanyası başlatacaklarını belirten mahalle sakinlerinden H.Y. ve K.C., "Bu olayı sorduğumuzda doğrulamıyorlar. Ancak bu iddia doğru değil ise İzmir Selçuk'tan Katolik Kilisesi yetkilileri burada niçin inceleme yaptılar" diyerek yetkililerin bu yönde kamuoyunu bilgilendirmesini istedi.

Firmanın yetkilileri arsaya 3 katlı bir bina yapacaklarını, 'kilise yapılacağı' yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını iddia ederken, bina için henüz ruhsat alınmadığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
