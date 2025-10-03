Aydın'da Kelebinin Sırtındaki Gizemli Figür Sosyal Medyada Gündem Oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir vatandaşın objektifine takılan kelebeğin sırt kısmında insan silüetini andıran figür dikkatleri üzerine çekti.

Fatih Karahan isimli vatandaşın cep telefonuyla çektiği kare, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı kelebeğin sırtındaki şekli farklı açılardan yorumladı. Kimi vatandaşlar figürü insan yüzüne benzetirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise bunun tamamen tesadüfi bir durum olduğunu dile getirdi. Kelebeğin zarif yapısıyla birleşen sıra dışı görüntü, doğaseverler tarafından da büyük ilgi gördü. Doğaseverler bu tür görüntülerin korunması için doğal yaşam alanlarının önemine vurgu yaparken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için doğanın korunması gerektiğine dikkat çekti. - AYDIN