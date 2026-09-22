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Aydın'da 'Kadraj Hazırsa Gelecek Yayında' dijital içerik eğitimi başladı

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Aydın'da 'Kadraj Hazırsa Gelecek Yayında' dijital içerik eğitimi başladı
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği iş birliğindeki 'Kadraj Hazırsa Gelecek Yayında' eğitimi Aydın'da başladı. İlk günde gençlere muhabirlik, kamera kullanımı ve dijital içerik üretimi dersleri verildi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği iş birliğinde düzenlenen "Kadraj Hazırsa Gelecek Yayında" eğitim programı Aydın'da başladı.

Gençlerin medya alanında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen eğitim programı, Aydın'da gençlerle buluştu. Programın ilk gününde katılımcılara muhabirlik, kamera kullanımı ve dijital içerik üretimi alanlarında eğitimler verildi. Eğitimlerde gençlerin haber üretim süreçlerini tanımaları, kamera kullanımı konusunda temel beceriler kazanmaları ve dijital platformlara yönelik içerik hazırlama konusunda kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Program kapsamında gençlerin medya dünyasına ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla deneyim kazanmaları da sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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