Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla 8 bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Bir iş yerine düzenlenen baskında, B.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 8 bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler ilçesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramada paketlenmiş halde 8 bin 600 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi. Operasyon kapsamında B.S. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
