Aydın'da Jandarma, Okul Güvenliği İçin Denetim Gerçekleştirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmeleri amacıyla Kuşadası ve Karacasu ilçelerinde okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Çocukların güven ve huzur içerisinde okula gitmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen faaliyet kapsamında, Kuşadası Selimeren İlkokulu ve Ortaokulu'nda, Karacasu ilçesi Geyre ve Ataeymir mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda jandarma ekipleri tarafından kontrol ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Ekipler, okul binaları ile çevresinde güvenlik denetimi gerçekleştirirken, öğrencileri taşıyan servis araçlarında da kontroller yaptı. Servis şoförleri ve öğrenciler, servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgilendirildi.

Jandarma ekiplerinin öğrenci güvenliğine yönelik çalışmalarının eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN