Aydın'da Jandarma, Öğrencilere Meslek Tanıtımı Yapıldı

Aydın'da Jandarma, Öğrencilere Meslek Tanıtımı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Nazilli Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek jandarma mesleğini tanıttı. Etkinlikte öğrencilere Türk Bayrağı hediye edildi ve jandarma köpek unsurlarının gösterileri gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri ile buluşarak mesleklerini tanıttı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, JAK Tim Komutanlığı ve Jandarma Köpek unsurlarının katılımıyla Nazilli Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirici bir program düzenlendi. Etkinlikte jandarma mesleği öğrencilere tanıtılırken, çocuklara Türk Bayrağı hediye edildi. Öğrenciler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve köpek unsurlarının gösterileriyle hem eğlendi hem de jandarmanın görevleri hakkında bilgi sahibi oldu. Programın sonunda jandarma personeliyle hatıra fotoğrafları çektiren öğrenciler, unutamayacakları bir gün geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocuklara jandarma sevgisini aşılamak ve milli değerleri pekiştirmek adına önemli olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu

Erdoğan'ın talimatı ile kuruldu! İlk toplantı 4 Haziran'da
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Sabancı Holding'ten 1 dolara şirket satışı

Bekledikleri gibi olmadı! Sabancı Holding'ten 1 dolara şirket satışı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Trafik kontrolünde çılgına döndü, gazeteciye 'Kaburgasız' dedi

Trafik kontrolünde çılgına döndü: Senin simanı çektim, kaburgasız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.