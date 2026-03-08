Haberler

Aydın'da protokol ve öğrenciler 'İyilik Sofrası'nda bir araya geldi

Aydın'da protokol ve öğrenciler 'İyilik Sofrası'nda bir araya geldi
Güncelleme:
Aydın'da Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'İyilik Sofrası' programında, protokol üyeleri, hayırseverler ve hafızlık öğrencileri bir araya geldi. Diyanet Akademisi yetkilileri, Türkiye Diyanet Vakfı'nın hizmetlerini ve eğitim projelerini anlattı.

Aydın'da Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen 'İyilik Sofrası' programında protokol üyeleri, hayırseverler ve hafızlık öğrencileri aynı sofrada buluştu.

Umurlu Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programa Diyanet Akademisi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Kerim Şükrü Ünlü, İl Müftüsü Hasan Güneş, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, iş insanları, Kur'an kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Diyanet Akademisi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Kerim Şükrü Ünlü ise Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünyanın dört bir yanında yürüttüğü hizmetlere değinerek, vakıf aracılığıyla on binlerce öğrenciye burs verildiğini ve milyonlarca insana iftar desteği ulaştırıldığını ifade etti. Ünlü, "Bu hizmetler siz hayırseverlerin desteğiyle gerçekleşiyor. Ülkemizin her köşesinde Kur'an kurslarımızda yaklaşık yüz bin hafızlık öğrencimiz eğitim alıyor. Ayrıca 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda yüz binlerce yavrumuza vatan, millet ve Peygamber sevgisini aşılamaya gayret ediyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır" dedi.

'İyilik Sofrası' programı, Enderun usulü kılınan teravih namazının ardından Dr. Kerim Şükrü Ünlü'nün öğrencilere yaptığı nasihatler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
