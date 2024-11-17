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Aydın'da İlk Ara Tatil Sona Erdi, 192 Bin Öğrenci Okullarına Dönüyor

Aydın'da İlk Ara Tatil Sona Erdi, 192 Bin Öğrenci Okullarına Dönüyor
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Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da 192 bin 718 öğrenci, ara tatilin ardından ders başı yapacak. Öğrenciler, 9 günlük tatilin ardından 18 Kasım’da okullarına dönecek.

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da ilk ara tatilin sona ermesiyle kent genelinde 192 bin 718 öğrenci ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 8 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatiline çıktı. Aydın'da da 910 okul ve kurumda, ara tatile çıkan 192 bin 718 öğrenci 18 Kasım'da okullara geri dönecek. 9 gün süren tatilde, aileleri ile daha fazla vakit geçirip, dinlenme fırsatı bulan öğrenciler öğretmenlerinin kontrolünde, derslerine kaldıkları yerden devam edecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci dönemi ise 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. 9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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