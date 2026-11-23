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Aydın'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle birlikte 188 bin 343 öğrenci yeniden okullarına döndü.

Kent genelindeki resmi ve özel okullarda bir haftalık aranın ardından bugün yeniden ders zili çaldı. Aydın genelinde eğitim gören 188 bin 343 öğrenci ile görev yapan 15 bin 750 öğretmen, ara tatilin ardından yeniden okul mesaisine başladı. Ara tatil sürecini geride bırakan öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren okullarına gelerek sınıflardaki yerlerini aldı. Öğretmenler de yeni haftayla birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam etti.

Yarıyıl tatili ocak ayında başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı