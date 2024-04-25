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Aydın'da İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi

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Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen ilçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Hasan Güneş'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, din hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği konuları istişare edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen ilçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Hasan Güneş'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Müftülükler arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı İl Müftüsü Hasan Güneş Başkanlığında Köşk'te gerçekleştirildi. Aydın'da yapılacak faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, Kur'an kurslarında ve yaygın din eğitimi verilen hizmet alanlarında, eğitimlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, uygulamada birlikteliğin sağlanması, vaaz ve irşat konuları ile din hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği konuları istişare edilerek mahallinde karşılaşılan sorunlara yönelik tespit ve çözüm önerileri görüşüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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