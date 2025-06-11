Aydın'da İki Katlı Evde Yangın: Bir Çocuk Kurtarıldı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki katlı bir apartmanın üst katında çıkan yangında, ev alevlere teslim oldu. Yangın sırasında evde bulunan bir çocuk hızla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin diğer apartmanlara sıçramasını önledi.

İki katlı ev alevlere teslim oldu

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan iki katlı apartmanın üst katında çıkan yangında, ev alevlere teslim olurken, evde bulunan bir çocuk ise kurtarıldı.

Yangın, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı apartmanın üst katında yaşayan Gülay K.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın esnasında evde bulunan bir çocuk ise kısa sürede kurtarıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yangın bölgesinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yandaki apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev küle dönerken, soğutma çalışması yapıldı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Yerel
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