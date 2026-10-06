Aydın'da ikamet izinli yabancı sayısı iki yılda 10 bin 138'e yükseldi

Aydın'da ikamet izinli yabancı sayısı son iki yılda yüzde 2 artarak 10 bin 138'e yükselirken, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı ise aynı dönemde yüzde 21 azaldı.

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra özellikle yaz aylarında artan nüfusuyla dikkat çeken Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercih ettiği iller arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre, kentte ikamet izinli yabancıların sayısındaki artış sürerken, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısında ise düşüş yaşandı. 120 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığı Aydın'da 1 Ekim 2026 tarihli verilere göre il genelinde 10 bin 138 ikamet izinli yabancı bulunuyor.

İkamet izinli yabancı sayısında son iki yılda artış yaşandı. 3 Ekim 2024 tarihinde 9 bin 906 olan ikamet izinli yabancı sayısı, 1 Ekim 2026 itibarıyla 10 bin 138'e yükseldi. Böylece iki yıllık süreçte Aydın'da ikamet izni bulunan yabancıların sayısı 232 kişi artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Suriyeli nüfusunda yüzde 21 düşüş

Öte yandan Aydın'da geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin sayısında ise son iki yılda azalma görüldü. 3 Ekim 2024 tarihinde 8 bin 333 olan geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı, 1 Ekim 2026 tarihinde 6 bin 522'ye geriledi. Böylece iki yıllık dönemde geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı bin 811 kişi azalırken, düşüş oranı yüzde 21 oldu. 1 milyon 172 bin 107 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,55 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı