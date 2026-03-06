Haberler

Aydın'da ikamet izinli yabancı sayısı arttı

Aydın'da ikamet izinli yabancı sayısı Şubat ayında yaklaşık %2 artarak 9 bin 678'e yükselirken, Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyeli sayısı %1 düşüşle 6 bin 792 oldu.

Aydın'da ikamet izinli yabancı sayısı Şubat ayında yaklaşık yüzde 2 artarak 9 bin 678'e yükselirken, Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyeli sayısı da yüzde 1'lik düşüşle 6 bin 792 oldu.

Özellikle yaz aylarında nüfus hareketliliği yaşayan Aydın'da, ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısında Şubat ayı içerisinde artış yaşanırken, Geçici Koruma Statüsü kapsamındaki Suriyeli sayısında ise düşüş görüldü. 1 milyon 172 bin 107 nüfusa sahip Aydın'da, 8 Şubat 2026 tarihinde 9 bin 538 olan ikamet izinli yabancı sayısı, 26 Şubat 2026 itibarıyla yaklaşık yüzde 2 oranında artarak 9 bin 678'e yükseldi. Buna göre kentte Şubat ayı içerisinde 140 kişilik artış kaydedildi. Öte yandan Geçici Koruma Statüsü kapsamında bulunan Suriyeli sayısında ise azalma yaşandı. 8 Ocak 2026 tarihinde 6 bin 876 olan Suriyeli sayısı, 26 Şubat 2026 tarihinde yüzde 1 oranında düşüş göstererek 6 bin 792 oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
