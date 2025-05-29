Aydın'da Hükümlülere Cevizli Baklava İkramı

Aydın'da Hükümlülere Cevizli Baklava İkramı
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Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Niksarlı Hacı Mehmet Ahi Pehlivan Vakfı aracılığıyla, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutuklulara cevizli baklava ikram etti. Bölge Müdürü Mücahid Vural, etkinliğin amacını ve vakıf kültürünü vurguladı.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Niksarlı Hacı Mehmet Ahi Pehlivan Vakfı'nın hayır şartı kapsamında Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutuklulara cevizli baklava ikram etti.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikte, cezaevindeki mahkumlara hazırlanan baklavalar dağıtıldı. Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, "Toplumun her kesimiyle empati kurmak, özellikle zor şartlarda yaşamını sürdüren bireylere ulaşmak bizim asli görevimizdir. Vakıf kültürümüz bunu emreder. Mahkum kardeşlerimizin gönüllerine merhamet ve umut dokunuşu yapmayı amaçladık. Bu ikramın mahkumlarımızda kendini düzene koyma duygularının cereyan etmesini diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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