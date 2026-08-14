Aydın'da hayvanlara küpe uyarısı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvanların kimliklendirilmesi ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla yetiştiricileri kulak küpeleri konusunda uyardı. Müdürlüğün açıklamasında, küpesi düşen hayvanlar için vakit kaybetmeden başvuru yapılması istendi.

Hayvanların kimliklendirilmesinin hayvan sağlığı, izlenebilirlik ve gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, kulak küpesi olmayan hayvanlarla ilgili uygulanacak işlemlere dikkat çekildi. Kulak küpesi bulunmayan hayvanların işletmeden çıkarılamayacağı ve nakledilemeyeceği, hayvan pazarlarına giriş yapamayacağı ve mezbahalarda kesilemeyeceği ifade edildi. Ayrıca yapılan kontrollerde küpesiz hayvanların tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvanının kulak küpesi düşen yetiştiricilerin vakit kaybetmeden başvuruda bulunmasını istedi.

Küpe başvurularının Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabileceği belirtildi. Yetiştiriciler, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne (0256) 212 40 00 ve (0256) 212 40 01 numaralı telefonlardan ulaşabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı