Aydın'da Hayırseverden Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği

Aydın'da bir hayırsever vatandaş, görme engelli bireylerin özgürce yürüyebilmesine imkan sağlayan beyaz baston çağrısına yanıt vererek 8 adet beyaz baston desteğinde bulundu.

Aydın'da yaşayan bin 67 görme engelli bireylerin özgürce dışarıya çıkabilmesine ve sosyalleşebilmelerine imkan sağlayan beyaz bastonun önemine dikkat çeken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, hayırseverlere beyaz baston desteği çağrısında bulundu. Özen'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyı yanıtsız bırakmayan bir hayırsever vatandaş, derneğe 8 adet beyaz baston desteğinde bulundu. Aydın'da yaşayan bin 67 görme engellinin sokaklarda özgürce dolaşabilmeleri için beyaz baston desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade eden ve hayırsever vatandaşa teşekkür eden Başkan Özen; "Beyaz baston, özgürlüğün anahtarıdır. Derneğimizin beyaz baston ihtiyacına duyarlılık göstererek 8 adet beyaz baston desteğinde bulunan değerli bankacı dostumuza gönülden teşekkür ederiz. Sayesinde 8 görme engelli arkadaşımız, Aydın sokaklarında daha özgür ve güvenli bir şekilde hareket edebilecek. Engellerin aşılması için gösterdiğiniz bu anlamlı destek, bizler için çok kıymetli. Duyarlılığınız ve güzel yüreğiniz için minnettarız" dedi. - AYDIN