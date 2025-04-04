Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı

Yunanistan'da çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı

CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı
Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

Büşra'nın katil zanlısı için yapılan yorumlar hayrete düşürdü

Aydın'da Hayırseverden Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği

Aydın'da Hayırseverden Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da bir hayırsever, görme engelli bireylerin sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla Altı Nokta Körler Derneği'ne 8 adet beyaz baston bağışında bulundu. Dernek Başkanı Bayram Özen, bu anlamlı desteğin önemine vurgu yaparak, hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

Aydın'da bir hayırsever vatandaş, görme engelli bireylerin özgürce yürüyebilmesine imkan sağlayan beyaz baston çağrısına yanıt vererek 8 adet beyaz baston desteğinde bulundu.

Aydın'da yaşayan bin 67 görme engelli bireylerin özgürce dışarıya çıkabilmesine ve sosyalleşebilmelerine imkan sağlayan beyaz bastonun önemine dikkat çeken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, hayırseverlere beyaz baston desteği çağrısında bulundu. Özen'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyı yanıtsız bırakmayan bir hayırsever vatandaş, derneğe 8 adet beyaz baston desteğinde bulundu. Aydın'da yaşayan bin 67 görme engellinin sokaklarda özgürce dolaşabilmeleri için beyaz baston desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade eden ve hayırsever vatandaşa teşekkür eden Başkan Özen; "Beyaz baston, özgürlüğün anahtarıdır. Derneğimizin beyaz baston ihtiyacına duyarlılık göstererek 8 adet beyaz baston desteğinde bulunan değerli bankacı dostumuza gönülden teşekkür ederiz. Sayesinde 8 görme engelli arkadaşımız, Aydın sokaklarında daha özgür ve güvenli bir şekilde hareket edebilecek. Engellerin aşılması için gösterdiğiniz bu anlamlı destek, bizler için çok kıymetli. Duyarlılığınız ve güzel yüreğiniz için minnettarız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.