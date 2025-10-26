Haberler

Aydın'da Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Aydın'da Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Müftülüğü tarafından Umurlu Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan 26 öğrenci için icazet programı düzenlendi. Programda, gençlerin Kur'an'a olan bağlılığı ve hafızlık süreci vurgulandı.

Aydın İl Müftülüğü koordinesinde Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan 26 öğrenci için icazet programı düzenlendi.

Yavuz Sultan Selim Camii'nde gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, "Umurlu Kur'an Kursumuz 36 yıldır aralıksız hafız yetiştiriyor. Elhamdülillah, bu güzel geleneği devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz " dedi.

İl Müftüsü Hasan Güneş de, Kur'an'la yetişen gençliğin ümmetin umudu olduğunu vurguladı ve "Bu gençler bizim geleceğimizdir. Kur'an'a hizmet eden herkes başımızın tacıdır. Rabbim, her eve bir hafız nasip eylesin. Hafızlarımıza emek veren ailelerine, hocalarımıza ve bu sürece destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin ise konuşmasında, "Kur'an'ın hem akla hem kalbe hitap eden ilahi bir kelam olduğunu vurgulayarak, "Değerli kardeşlerim, Yüce kitabımızı okumak, anlamak ve yaşamak en büyük ibadetlerdendir. Yunus Emre ne güzel söyler; Her kim Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi.' Bugün çağın imkanlarını da kullanarak herkesin Kur'an-ı öğrenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Hafızları ve emeği geçenleri tebrik eden Başkan Yardımcısı Şahin bu kutlu yolculukta yer alan herkese teşekkür etti.

Seçkin hafızların Kur'an tilaveti, Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın duası ve hafızlık belgelerinin takdimi ile sona eren programa; Aydın Valisi Yakup Canbolat, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, İl Müftüsü Hasan Güneş, Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.