Haberler

Aydın'da Gıda Denetimlerinde 22 Uygunsuzluk Tespit Edildi

Aydın'da Gıda Denetimlerinde 22 Uygunsuzluk Tespit Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 2 bin 554 işletmede 22 eksiklik ve uygunsuzluk belirlendi. Ekmek üretiminden lokantalara kadar birçok alanda denetim gerçekleştirildi, sağlıklı gıda hedefi vurgulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında Kasım ayında il genelinde denetlenen 2 bin 554 işletmede, 22 eksiklik ve uygunsuzluk tespit edildi.

Aydın Valiliği koordinasyonunda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kasım ayında ekmek üretiminden marketlere, kahvehanelerden lokanta ve restoranlara kadar geniş bir yelpazede denetim gerçekleştirildi. Çalışma raporlarına göre denetlenen; ekmek ve çeşitleri üretimi yapan 33 işletmede 2, 414 markette 3, 249 kahvehanede 1, 304 lokanta ve restoranda 2, 92 kasapta 1, hazır yemek üreten 16 işletmede 1, 806 sebze ve meyve işletmesinde 10 ve 338 fastfood işletmesinde 2 eksiklik ve uygunsuzluk tespit edildi. Öte yandan denetlenen 78 şarküteri, 51 okul kantini, 87 unlu mamuller işetmesi, 86 kafe ve barda ise herhangi bir soruna rastlanmadı.

Çalışmalar sonucunda yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının temel öncelik olduğunu, bu doğrultuda denetimlerin il genelinde aralıksız süreceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.