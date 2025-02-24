Aydın'da Genişletilmiş Asayiş Toplantısı Yapıldı

Aydın'da, Vali Yakup Canbolat başkanlığında Genişletilmiş Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin sakin kentlerinden olan Aydın'da, asayiş zirvesi gerçekleştirildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan Genişletilmiş Asayiş Toplantısı'nda, vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı. Toplantıda asayiş ve trafik güvenliği konularının değerlendirilerek alınması gereken önlemler konuşuldu. İl genelinde asayişin sağlanması ve alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantı sonrasında Vali Canbolat, ilçe kaymakamlarının katılımıyla Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Aydın genelindeki sorunlar, yatırımlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinin bulunduğu toplantılara Vali Canbolat'ın yanı sıra vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri katıldı. - AYDIN