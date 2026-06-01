Yazar Ayaz tahliye oldu

Aydın'da 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklanan internet haber sitesi imtiyaz sahibi Yelis Ayaz, 17 gün sonra mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Aydın'da internet yayıncılığı yapan Aydınpost haber sitesinin imtiyaz sahibi Yelis Ayaz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verilen tutukluluk kararı kaldırıldı.

Aydın'da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Yelis Ayaz, 15 Mayıs 2026 tarihinde gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilmişti. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Ayaz, yaklaşık 17 gündür cezaevinde bulunuyordu. Soruşturma süreci devam ederken, Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı değerlendirerek Ayaz'ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından tahliye işlemlerinin başlatıldığı ve Ayaz'ın bugün cezaevinden serbest bırakılmasının beklendiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
