Aydın'da Fırın Denetimleri Gerçekleştirildi

Aydın'da Fırın Denetimleri Gerçekleştirildi
Çine ilçesinde Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, fırın işletmelerinde hijyen ve temizlik kontrolleri yaptı. İşletmelere yönelik eksiklikler için yasal işlemler uygulanırken, halk sağlığının önemi vurgulandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren fırın işletmelerinde ortak denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde hijyen ve temizlik şartları, üretimde kullanılan malzemelerin uygunluğu, gramaj kontrolleri ve işletmelerin genel çalışma standartları titizlikle incelendi. Hatalı veya eksik görülen hususlarla ilgili işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için yazılı ve sözlü uyarılar yapıldı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan yetkililer, "Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu doğrultuda yürüttüğümüz denetimleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Gerekli titizliği gösteren işletmelerimize teşekkür ediyor, eksiklerin hızla giderilmesi için de süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
