Aydın'da Evde Sağlık Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın'da 2025 yılı Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ele alınırken, etkinliğin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde kararlar alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ilgili sağlık birimlerinin temsilcileri, kamu hastaneleri yöneticileri ve evde sağlık hizmetlerinden sorumlu personel katıldı. Toplantıda, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü tarafından 2025 yılının ilk 6 ayında il genelinde yürütülen evde sağlık hizmetlerine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda hasta sayıları, ziyaret sıklıkları, ekip yapıları ve hizmetin yaygınlığına dair veriler paylaşıldı. Gerçekleştirilen sunumunun ardından yapılan değerlendirme ve görüşmelerde; evde sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kurumlar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilerek sürdürülmesi konularında kararlar alındı. - AYDIN