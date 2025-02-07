Aydın'da En Fazla İzmirliler İkamet Ediyor

Aydın'da diğer illerin nüfusuna kayıtlı ikamet edenlerin sayısı belli olurken, il genelinde 27 bin 584 kişi ile en fazla İzmirliler ikamet ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı yayımladı. Yayınlanan verilere göre 689 bin 370 Aydınlının yaşadığı Aydın'da en fazla İzmirli vatandaşlar ikamet ediyor. Diğer illerin nüfusuna kayıtlı ikamet edenlerin sayılarına bakıldığında il genelinde 27 bin 584 kişi ile İzmirli, 26 bin 298 kişi ile Ağrılı, 23 bin 766 kişi ile Denizlililer yaşıyor. En az ikamet sayılarına bakıldığında ise 272 kişi ile Yalovalı, 464 kişi ile Hakkarili ve 578 kişi ile Bartınlı vatandaşlar Aydın'da yaşıyor.

Aydın nüfusuna kayıtlı olup başka illerde ikamet eden nüfus incelendiğinde en çok Aydınlının yaşadığı il 94 bin 30 kişi ile İzmir oldu. İzmir'i sırasıyla 31 bin 642 kişi ile İstanbul, 30 bin 823 kişi ile Muğla izledi. Aydınlıların en az bulunduğu iller ise sırasıyla 68 kişi ile Bayburt, 70 kişi ile Kilis ve 95 kişi ile Ardahan oldu. - AYDIN