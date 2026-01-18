Haberler

ADÜ Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı eğitimi tamamlandı


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Emzirme Danışmanlığı Eğitimi, üç gün süren programın ardından tamamlandı. Eğitim, sağlık profesyonellerinin emzirme konusundaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Emzirme Danışmanlığı Eğitimi, üç gün süren yoğun programın ardından başarıyla tamamlandı.

Sağlık profesyonellerinin emzirme danışmanlığı konusundaki bilgi ve becerilerinin güçlendirilerek annelere ve bebeklere daha nitelikli destek sunulmasının hedeflendiği eğitim, Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı ile Tamamlayıcı Beslenme Programları kapsamında hayata geçirildi. Eğitim programı çerçevesinde sahada görev yapan 33 ebe ve hemşireye, emzirmenin desteklenmesi, anne-bebek bağının güçlendirilmesi ve doğru emzirme danışmanlığı uygulamaları konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde Dr. Hemşire Funda Güler, Uzman Ebe Hanife Kılcı, Ebe Harika Duran, Dr. Diyetisyen Fatih Sırıken ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı görev alırken, programın teknik ve uygulama desteği Hemşire Bahar Efe tarafından sağlandı. Eğitim sonunda katılım belgeleri, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Onur Yazıcı, Başhemşire Gülsüm Pekçetin ve Başhemşire Yardımcısı Gülsüm Orhan tarafından kursiyerlere takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
