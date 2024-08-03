Aydın'da Emekli Öğretmen Rıdvan Naci Devli Hayatını Kaybetti

Aydın'da uzun yıllar Türk Eğitim-Sen Aydın Şubesi Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği görevini üstlenen emekli öğretmen Rıdvan Naci Devli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 70 yaşındaki Rıdvan Naci Devli'nin geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaştı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Devli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Devli'nin ölüm haberini Türk Eğitim-Sen Aydın Şubesi Başkanı Veli Yıldırım verdi. Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Eğitim-Sen Aydın Şubesi önceki dönem Şube Başkanımız ve Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız Rıdvan Naci Devli hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

2 çocuk babası Devli'nin ölüm haberi Aydın'daki eğitim camiasını yasa boğarken, cenaze programı netleşmeyen Devli için birçok kişi taziye mesajlarını iletti. - AYDIN