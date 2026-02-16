Aydın Diyanet İzcilik Kampı'nda 40 öğrenci İzcilik Yemini etti

Aydın'da düzenlenen Diyanet İzcilik Kampı'nda yaklaşık 40 öğrenci izcilik yemini ederek izcilik ailesine katıldı.

Aydın İl Müftülüğü ile ilçe müftülükleri tarafından organize edilen Aydın Diyanet İzcilik Kampı, Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi'nde iki gün süren programla gerçekleştirildi. Kampa katılan yaklaşık 40 öğrenci, düzenlenen törenle izcilik yemini ederek izcilik ailesine katıldı. Kamp süresince izcilere; milli ve manevi değerler, kardeşlik, yardımlaşma, disiplin, sorumluluk bilinci ve doğa sevgisi konularında eğitimler verildi. Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin hem bedensel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlandı.

İzci yemin törenine katılan İl Müftüsü Hasan Güneş, genç izcileri tebrik ederek, "İzcilik, gençlerimizi ahlaklı, bilinçli, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştiren önemli bir eğitim faaliyetidir. Bu tür kamplar, çocuklarımızın hem karakter gelişimine hem de manevi dünyalarına büyük katkı sunmaktadır" diye konuşarak İzci Lideri İbrahim Ganioğlu başta olmak üzere kampın hazırlanmasında emeği geçen din görevlilerine, eğitmenlere ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

Program, ikramlar ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - AYDIN