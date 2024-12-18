Aydın'da Cenaze Hizmetleri Kursu Açılıyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi'nde cenaze hizmetleri kursu açılacak.

Kuyucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, cenaze yıkama ve kefenleme işlerini öğrenmek isteyen gönüllü bayanlar için 'Cenaze Hizmetleri Kursu' düzenleyecek. Kuyucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin 0256 371 42 20 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri veya E-devlet ve E-yaygın üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Kurs, bölgedeki gönüllülerin cenaze hizmetleri konusunda daha yetkin hale gelmesini sağlarken, aynı zamanda yerel halkın ihtiyaç duyduğu desteği de sunmayı hedefliyor. - AYDIN