Cami, engelli buluşması gönülleri birleştirdi

Aydın İl Müftülüğü ile Efeler İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Cami-Engelli Buluşması' programı, engelli bireylere yönelik sevgi ve dayanışma mesajlarının verildiği manevi bir atmosferde gerçekleşti.

Külliye Camii'nde düzenlenen programda engelli vatandaşların toplumdaki yeri, değerleri ve kardeşlik hukukunun önemi üzerine mesajlar verildi. İl Müftüsü Hasan Güneş konuşmasında, engelli bireylerin toplumun yükü değil, azim ve sabrın sembolü olduğunu vurgulayarak onların Allah'ın emaneti olduğunu ifade etti. Güneş, engelli bireylere gösterilen ilginin kulun Rabbine olan bağlılığının bir yansıması olduğunu belirterek, gönüllerin engel tanımadığını ve dayanışma içinde olunduğunda hiçbir zorluğun aşılamayacağını söyledi. Peygamber Efendimizin engelli sahabelere verdiği değeri hatırlatan Güneş, bu örnekliğin günümüzde de yaşatılması gerektiğini dile getirdi.

Program, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen yemek ikramı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hazırlanan kitapların katılımcılara hediye edilmesiyle sona erdi. - AYDIN