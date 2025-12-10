Haberler

Cami, engelli buluşması gönülleri birleştirdi

Cami, engelli buluşması gönülleri birleştirdi
Güncelleme:
Aydın İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Cami-Engelli Buluşması' programında engelli bireylerin toplumdaki yeri ve değerleri üzerine sevgi ve dayanışma mesajları verildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, engelli bireylerin azim ve sabrın sembolü olduğunu vurguladı.

Aydın İl Müftülüğü ile Efeler İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Cami-Engelli Buluşması' programı, engelli bireylere yönelik sevgi ve dayanışma mesajlarının verildiği manevi bir atmosferde gerçekleşti.

Külliye Camii'nde düzenlenen programda engelli vatandaşların toplumdaki yeri, değerleri ve kardeşlik hukukunun önemi üzerine mesajlar verildi. İl Müftüsü Hasan Güneş konuşmasında, engelli bireylerin toplumun yükü değil, azim ve sabrın sembolü olduğunu vurgulayarak onların Allah'ın emaneti olduğunu ifade etti. Güneş, engelli bireylere gösterilen ilginin kulun Rabbine olan bağlılığının bir yansıması olduğunu belirterek, gönüllerin engel tanımadığını ve dayanışma içinde olunduğunda hiçbir zorluğun aşılamayacağını söyledi. Peygamber Efendimizin engelli sahabelere verdiği değeri hatırlatan Güneş, bu örnekliğin günümüzde de yaşatılması gerektiğini dile getirdi.

Program, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen yemek ikramı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hazırlanan kitapların katılımcılara hediye edilmesiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
