Haberler

Aydın'da vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı

Aydın'da vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Yakup Canbolat başkanlığında yapılan toplantıda asayiş, trafik güvenliği ve alınması gereken önlemler görüşüldü.

Aydın'da, Vali Yakup Canbolat başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı. Toplantıda asayiş ve trafik güvenliği konularının değerlendirilerek alınması gereken önlemler konuşuldu. İl genelinde asayişin sağlanması ve alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıya Vali Yakup Canbolat'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Vali Yakup Canbolat başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. 2025 Yılı değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, asayiş, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve düzensiz göç ile mücadele konu başlıkları ele alındı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
ABD'deki İran protestosuna kamyonla daldı! Çok sayıda yaralı var

Burası İran değil! Protestocuların arasına kamyonla daldı
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler