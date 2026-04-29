Aydın'da arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Aydın'da kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Kayıp Arama ve Kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Afet ve acil durumlara hazırlıklı olabilmek için Aydın'da ekiplerin hazırlık ve tatbikatları devam ediyor. Senaryo gereği yapılan tatbikatlarda ekipler sahadaki becerilerini ve olaylara müdahale hızlarını görme imkanı buluyor.

Aydın Afet Müdahale Planı kapsamında, Afet Arama ve Kurtarma Grubu çalışmaları doğrultusunda Aydın AFAD koordinasyonunda Aydın'da faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve STK'ların katılımıyla Olay Yeri Koordinasyonu ile Gece-Gündüz Kayıp Arama ve Enkazda Arama ve Kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi. Tatbikatta ekipler yeteneklerini sergileyerek, afetlere karşı hazır duruma gelmek için çaba gösterdi. Tatbikatların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı