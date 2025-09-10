Haberler

Aydın'da ahşap oyma ustasının eserleri makam odalarını süslüyor

Aydın'da ahşap oyma ustasının eserleri makam odalarını süslüyor
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Çeştepe Mahallesi'ndeki küçük atölyesinde ahşap oyma sanatıyla uğraşan Engin Birsoy'un birçok eseri başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devletin üst düzey kurumlarının makam odalarını süslüyor.

51 yaşındaki makine ressamı Birsoy, yaklaşık 25 yıldan bu yana ahşap oyma sanatıyla uğraşıyor. Birsoy, özellikle zeytin olmak üzere çam, köknar, ladin, sedir, karaçam gibi ağaçlardan birbirinden değerli eserler ortaya koyuyor. Emekli olduktan sonra tamamıyla sanatına yoğunlaşan Birsoy, eserlerinde insan temalarına ağırlık verdiğini anlattı. Kendisi için en önemli eserlerinin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen, Zeytindalı harekatına ithafen yaptığı eser geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı makamında eseri var

Önemli günlerde devlet büyükleriyle bir araya geldiğinde, eserlerini takdim ettiğini dile getiren Birsoy, Özellikle Cumhurbaşkanlığı makamında bir eserinin bulunmasının kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Ahşap oyma sanatçısı Engin Birsoy, "Bu eserden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza takdim edilen bir eserimiz var. Dünyadaki kadınların dramını anlattığımız bir eser. Milli Eğitim Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Yükseköğretim Kurumu Başkanımıza ve daha hatırlayamayacağım birçok üst düzey makamlarda şu anda eserlerim bulunuyor. Tabii bu da benim için bir Aydınlı olarak o makamlarda Aydın'ımızı temsil etmek ayrıca bir onur ve gurur meselesidir. Bunu gururla ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eserini beğendi

Birsoy, Cumhurbaşkanlığı makamındaki eserini, Zeytindalı harekatına atfen yaptığını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 3 yıl önceki Aydın ziyaretinde, bu eserimi takdim etmek istedim. Bu eserim takdir ve kabul edildi. Yaptığım eser manidar bir çalışma, içerisinde anlamı olan bir çalışma, sembolik bir eser idi. Cumhurbaşkanımız geldi, zaten eserimizi görünce o da çok ilgilendi, çok dikkatini çekti. Kendisiyle ayaküstü küçük bir sohbetimiz oldu. Özellikle eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ayrıca ilgilendi. Biz de mutlu olduk" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
