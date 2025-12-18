Haberler

AFAD'dan kurum personeline afet farkındalık eğitimi ve tahliye tatbikatı

AFAD'dan kurum personeline afet farkındalık eğitimi ve tahliye tatbikatı
Güncelleme:
AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından, afetlere hazırlık amacıyla düzenlenen eğitimde, afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler anlatılıp tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Kurum personelinin bilinçlendirilmesi ile can ve mal kayıplarının azaltılacağı vurgulandı.

Afad Aydın İl Müdürlüğü tarafından, afetlere hazırlık ve farkındalığın artırılması amacıyla Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Efeler Kaymakamlığı, İl Göç İdaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitim programı kapsamında tahliye tatbikatı da gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitimde, afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası süreçlerde yapılması gerekenler hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen tahliye tatbikatında ise bir afet durumunda personelin güvenli ve hızlı şekilde binayı terk etmesine yönelik uygulamalar yapıldı. AFAD yetkilileri, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, kurum personelinin bilinçlendirilmesiyle can ve mal kayıplarının en aza indirilebileceğini vurguladı. Kurumlar arası koordinasyonun da ön planda tutulduğu çalışmada, afet yönetiminde iş birliğinin hayati rol oynadığı ifade edildi.

Eğitim ve tatbikatın, afet bilincinin artırılmasına katkı sağlaması ve benzer çalışmaların ilerleyen süreçte de sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
