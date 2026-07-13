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Aydın'dan 109 hafız dualarla umreye uğurlandı

Aydın'dan 109 hafız dualarla umreye uğurlandı
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Aydın İl Müftülüğü koordinesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 109 hafız, düzenlenen programla dualar eşliğinde umre ibadeti için kutsal topraklara uğurlandı.

Aydın İl Müftülüğü koordinesinde hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 109 hafız, düzenlenen programla dualar eşliğinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

Aydın İl Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için uğurlama programı düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, umre yolculuğuna çıkacak 109 hafız için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dualar edildi. Programa katılan hafız öğrenciler ve aileleri, manevi atmosferin hakim olduğu törende kutsal topraklara uğurlandı. Aydın İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında umre ibadetini yerine getirecek hafızların sağlık ve huzur içerisinde ibadetlerini tamamlayarak hayırlısıyla memleketlerine dönmeleri temennisinde bulunuldu.

Program, yapılan duaların ardından hafız öğrencilerin kutsal topraklara uğurlanmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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