Aydın Büyükşehir'in Kültür Merkezleri'nde Genç Satranççılar Yetişiyor - Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri, uzman kadrosu ve yaratıcı projeleriyle birçok farklı branşta öğrencilerin kendilerini geliştirmesini sağlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Merkezleri'nde eğitim alan çocuklara verilen satranç eğitimiyle; yaratıcı düşünmeleri, motivasyonlarının yüksek olması, özgüven ve girişimciliklerinin artması ile aynı anda birden fazla seçeneği değerlendirme becerilerini geliştirilmesi hedefleniyor.

İLK ÜÇE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL VERİLDİ

Bu kapsamda, çocukların hem keyifli vakit geçirmeleri hem de başarılı olmaları için, 20 kültür merkezinden 300 öğrencinin katıldığı yarışmanın ilk etabını başarıyla geçen 72 öğrenci, Yüksel Yalova Çocuk Kültür Merkezi'nde düzenlenen final etabında karşılaştı. İki farklı kategoride gerçekleşen turnuvada, kıyasıya geçen oyunların ardından kendi kategorisinde ilk üçe giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

ABB Kültür Merkezleri'nde çocukların gelişimine katkı sağlayacak destekleyici eğitimlerin yaz kurslarıyla da sürdürüleceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, satranç turnuvasına katılan tüm çocukları tebrik etti.

ANKA / Yerel