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Aydın Büyükşehir Belediyesi Yardıma Muhtaç Aileye Yardım Elini Uzattı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya üzerinde bir hayırseverin yaptığı destek çağrısını üzerine talimat vererek, Yenipazar ilçesindeki yardıma muhtaç aileye yardım elini uzattı. Aileye gıda, sıcak yemek ve kıyafet yardımı yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya üzerinde bir hayırseverin yaptığı destek çağrısını üzerine talimat vererek, Yenipazar ilçesindeki yardıma muhtaç aileye yardım elini uzattı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan yardıma muhtaç bir ailenin çaresizliği, görenlerin yüreğini sızlattı. Evleri hijyen sorunlarıyla karşı karşıya olan ailede, baba işsizlikle mücadele ederken anne de psikiyatrik sorunlarla uğraşıyor. Ailenin büyük oğlu Yusuf bir yandan ailesine bakmaya çalışırken bir yandan da otizm tanısı konmuş durumda olan kardeşiyle ilgileniyor. Aileyi tespit eden ve sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla aileye destek çağrısında bulunan Dr. Polat Erdi, yaptığı paylaşımda "Bugün Aydın Yenipazar'da bir ev ziyaretine gittim. Bana acil yardım lazım. Ev oturulabilir durumda değil. Hijyen sorunu belirgin. Evin büyük oğlu Yusuf pırlanta gibi. Kardeş otizm tanılı. Anne psikiyatrik tanısı var. Babanın çalışma gücü yok. Acil bu ailemize el atmamız lazım. Evi komple yenilememiz lazım. Türk milletinin yardımına ihtiyacım var. Hepinizin yardımlarını bekliyorum. Aile inanılmaz kötü durumda. Her yeri etiketlemenizi bekliyorum. Bu devirde bu şartları yaşamak inanılmaz. Ailenin yaşam şartlarında dair bütün bilgiler elimde mevcut. Devletimiz kayıtsız kalmayacaktır halleri içler acısı gözüküyor" ifadelerine yer verdi.

"Büyükşehirden yardım eli"

Doktor Erdi'nin yaptığı paylaşım üzerine harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, aileye yardım elini uzattı. Başkan Çerçioğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen AYBA ekipleri aileyi ziyaret ederek, aileye gıda, sıcak yemek ve kıyafet yardımında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ailenin durumuyla yakından ilgilenirken, aileye düzenli olarak gıda ve sıcak yemek desteği sağlanacak. Ayrıca, ailenin yaşadığı evin tamiratı için de inceleme başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yardıma muhtaç ailelerin yanında olduklarını belirten Başkan Çerçioğlu; "Sosyal medyadan ulaştığımız bu yardıma muhtaç ailemize elimizden geldiğince destek olacağız. Toplumumuzun her kesimiyle birlikte hareket ederek, bu tür zor durumdaki ailelere yardımda bulunmak, hepimizin sorumluluğudur" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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