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Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehitler için hayır düzenledi

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehit olan askerler için 67 noktada hayır düzenledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen hayra, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aydınlı vatandaşlar, yapılan hayırların milli birlik ve beraberlik bağlamında değerli olduğunu belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehit olan askerler için 67 noktada hayır düzenledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen hayra, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Böyle zamanlarda yapılan hayırların milli birlik ve beraberlik bağlamında çok değerli olduğunu dile getiren Aydınlı vatandaşlar, duyarlılığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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