Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kadir Gecesi'nde Limonata İkramı

AYDIN (ANKA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi'nde 17 ilçenin tamamındaki camilerde limonata ikramında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi'nde ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere giden vatandaşları limonata ikramı ile karşıladı. Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen limonata ikramı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu özel gecenin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'nin mübarek olmasını diliyorum" dedi.