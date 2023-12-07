Aydın Büyükşehir Belediyesi İbadethanelerde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın tüm ilçelerindeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdürerek vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor. Temizlik çalışmalarından memnun olan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ortamda yerine getirmelerini sağlamak için Aydın'ın tüm ilçelerindeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik çalışmaları kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ibadethanelerin bütün bölümlerinde detaylı temizlik yaparken iç bölümlerde ise halılar özel makineler yardımıyla temizleniyor. Temizlik çalışmalarından oldukça memnun olan vatandaşlar yapılan bu hizmet için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: "İbadethanelerimize sahip çıkıyoruz"

İbadethanelerin temizliği konusunda uzun yıllardır hizmet verdiklerini belirten Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapmasını sağlamak için, ekiplerimiz temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor ve camilerimizi pırıl pırıl yapıyor. Vatandaşlarımız ve ibadethane görevlilerimiz bu hizmetten memnunlar" dedi. - AYDIN