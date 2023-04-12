Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Yenipazar'da Yerel Fide Dağıttı

Ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenipazar’da vatandaşa fide dağıttı. Başkan Çerçioğlu, yerel fidelerin korunmasının yerlilik ve millilik olduğunun altını çizerken bu yıl 4 milyon fide dağıtacaklarını açıkladı.

Ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenipazar'da vatandaşa fide dağıttı. Başkan Çerçioğlu, yerel fidelerin korunmasının yerlilik ve millilik olduğunun altını çizerken bu yıl 4 milyon fide dağıtacaklarını açıkladı.

Aydın merkezde dün başlayan Yerel Fide Şenliği, bugün Yenipazar'da devam etti. Vatandaşlara yerel fidelerden dağıtan Başkan Çerçioğlu'na; Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden ve CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy eşlik etti. Vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'nun elinden aldıkları domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye fideleri için teşekkür etti.

Çerçioğlu daha sonra Yenipazar Pazar Yeri'ni ve Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden'i makamında ziyaret etti. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na fiyatların çok yüksek olmasından, üreticiler ise girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakındı.