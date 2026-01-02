Şehit Şenol Akar Ortaokulu Voleybol Takımına Moral Kahvaltısı
Karpuzlu Kaymakamlığı, Aydın'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında il birincisi olan Şehit Şenol Akar Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı için moral kahvaltısı düzenledi. Kahvaltıda, takım sporcuları Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram ile bir araya geldi ve başarılarından dolayı tebrik edildi. Kaymakam Bayram, sporculara grup müsabakalarında başarılar dilerken, gençlerin spora yönelmesinin önemine vurgu yaptı.
Aydın'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında il birincisi olan Şehit Şenol Akar Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, Burdur'da gerçekleştirilecek Yıldız Erkekler Grup Müsabakaları öncesinde düzenlenen kahvaltı programında moral depoladı. Kahvaltı programında sporcular, Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram ile bir araya geldi. Programda, elde edilen il birinciliği başarısı dolayısıyla takım sporcuları ve emeği geçen öğretmenler tebrik edildi.
Karpuzlu Kaymakamı Bayramı sporculara bölge müsabakalarında başarılar dilerken, gençlerin spora yönelmesinin önemine vurgu yaptı. - AYDIN
