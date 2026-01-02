Şehit Şenol Akar Ortaokulu Voleybol Takımına Moral Kahvaltısı

Karpuzlu Kaymakamlığı, Aydın birincisi olan Şehit Şenol Akar Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı için moral kahvaltısı düzenledi.

Aydın'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında il birincisi olan Şehit Şenol Akar Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, Burdur'da gerçekleştirilecek Yıldız Erkekler Grup Müsabakaları öncesinde düzenlenen kahvaltı programında moral depoladı. Kahvaltı programında sporcular, Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram ile bir araya geldi. Programda, elde edilen il birinciliği başarısı dolayısıyla takım sporcuları ve emeği geçen öğretmenler tebrik edildi.

Karpuzlu Kaymakamı Bayramı sporculara bölge müsabakalarında başarılar dilerken, gençlerin spora yönelmesinin önemine vurgu yaptı. - AYDIN