Haberler

Şehit Şenol Akar Ortaokulu Voleybol Takımına Moral Kahvaltısı

Şehit Şenol Akar Ortaokulu Voleybol Takımına Moral Kahvaltısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karpuzlu Kaymakamlığı, Aydın'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında il birincisi olan Şehit Şenol Akar Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı için moral kahvaltısı düzenledi. Kahvaltıda, takım sporcuları Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram ile bir araya geldi ve başarılarından dolayı tebrik edildi. Kaymakam Bayram, sporculara grup müsabakalarında başarılar dilerken, gençlerin spora yönelmesinin önemine vurgu yaptı.

Karpuzlu Kaymakamlığı, Aydın birincisi olan Şehit Şenol Akar Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı için moral kahvaltısı düzenledi.

Aydın'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında il birincisi olan Şehit Şenol Akar Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, Burdur'da gerçekleştirilecek Yıldız Erkekler Grup Müsabakaları öncesinde düzenlenen kahvaltı programında moral depoladı. Kahvaltı programında sporcular, Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram ile bir araya geldi. Programda, elde edilen il birinciliği başarısı dolayısıyla takım sporcuları ve emeği geçen öğretmenler tebrik edildi.

Karpuzlu Kaymakamı Bayramı sporculara bölge müsabakalarında başarılar dilerken, gençlerin spora yönelmesinin önemine vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi