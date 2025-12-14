Atatürk Devlet Hastanesi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Haberler

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde, hastane genel işleyişi ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yöneticiler ve birim sorumlularının katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, mevcut hizmet süreçleri ve ortak sorunlar ele alınarak çözüm önerileri sunuldu.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde, hastane genel işleyişi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve birim sorumlularının katılımıyla düzenlenen toplantıda, mevcut hizmet süreçleri ele alınırken geliştirilebilir ve sürdürülebilir kalite etkinlikleri üzerinde duruldu. Toplantıda, hastane genelinde karşılaşılan ortak sorunlar değerlendirilerek çözüm önerileri paylaşıldı. Sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, hasta ve çalışan memnuniyetinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan toplantının, kurum içi koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin daha ileriye taşınmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - AYDIN

